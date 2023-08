Mariana Harder-Kühnel: Entlastung der Mittelschicht muss zur obersten Priorität werden

Die deutsche Mittelschicht trägt die höchste Steuer- und Abgabenlast in Europa. Für die zugehörigen Bürger verbleiben nur 50 Prozent von ihrem Einkommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des ifo Institutes.

Dazu erklärt Mariana Harder-Kühnel, stellvertretende Bundessprecherin der Alternative für Deutschland:

"Menschen mit mittlerem Einkommen stehen in Deutschland finanziell mit dem Rücken zur Wand, obwohl sie fast zwei Drittel unserer Bevölkerung ausmachen. Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft zahlen sich für die deutsche Mittelschicht immer seltener aus, da sie kaum noch einen sozialen Aufstieg gewährleisten. Ihr anhaltendes Abrutschen sollte uns allen ein Alarmsignal sein.

Die seit etlichen Jahren bestehende Vernachlässigung des Mittelstandes und die Verzögerung einer schon lange überfälligen Steuerreform haben zu einer Abwärtsspirale in der deutschen Mittelschicht geführt, die unter allen Umständen beendet werden muss. Wer ihren Niedergang in Kauf nimmt, gefährdet damit den Wohlstand in unserem Land. Dies hätte vor allem negative Auswirkungen auf die Zukunft unserer Familien und Renten zur Folge."

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)