Rheinland-pfälzischer CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf fordert mehr Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen

Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat eine schnelle Ausweitung der Tests in Alten- und Pflegeheimen angemahnt. "Es muss umgehend genügend Tests in den Heimen geben für Besucher, Personal und Bewohner", sagte Baldauf dem "Tagesspiegel". "Das muss Priorität haben."

Der Vater des CDU-Politikers war vor kurzem in einem Pflegeheim nach einer Corona-Infektion verstorben. Baldauf warnte zugleich vor halbherzigen Maßnahmen in der Pandemie. "Vertrauen bekomme ich in Maßnahmen nur dann, wenn ich sie begründe, wenn ich sie durchziehe und wenn ich nicht wackle", betonte der Oppositionsführer im Mainzer Landtag.

"Im Nachhinein hätte man dem Rat der Bundeskanzlerin schon nach den Sommerferien folgen müssen, als die Werte stiegen. Man hätte schon damals intensiver und konsequenter einen Lockdown bis Weihnachten beschließen müssen."

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)

Videostart ab Minute 7