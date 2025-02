Faeser wirbt für weitere Stärkung von Europol

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die europäische Polizeibehörde Europol und die internationale Zusammenarbeit weiter stärken. "Europol muss der Information-Hub für die europäischen Polizeien werden", sagte Faeser am Mittwoch. "Daran arbeiten wir gemeinsam."

Um Gespräche über die europäische Zusammenarbeit zu führen, ist die Ministerin am Mittwoch in den Niederlanden. Konkret geht es bei dem Austausch mit der niederländischen Regierung darum, welche Maßnahmen nötig sind, damit sich die EU und ihre Mitgliedstaaten vor allem gegen den Einfuhrschmuggel von Kokain und die Unterwanderung durch die Organisierte Kriminalität wappnen können. Dafür gilt es, die enge Zusammenarbeit in der "Koalition europäischer Staaten gegen schwere und organisierte Kriminalität" und im Rahmen der Europäischen Hafenallianz noch weiter zu intensivieren.



Der europäischen Polizeibehörde Europol kommt laut Faeser eine zentrale Bedeutung im Kampf gegen die Kriminalität zu. "Sie ist das Herzstück der europäischen Sicherheitsarchitektur", so Faeser. Es sei unser aller Interesse, Europol weiter zu stärken - insbesondere in den Bereichen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und der Bekämpfung von Cybercrime, Terrorismus und Drogenkriminalität.

Quelle: dts Nachrichtenagentur