NRW-SPD-Landeschef Groschek: Nahles als Spitze für grundlegende Erneuerung der SPD

Michael Groschek, Chef des größten SPD-Landesverbandes NRW, hat den Vorschlag des bisherigen Parteichefs Martin Schulz, dass Andrea Nahles neue Vorsitzende der SPD werden soll, als "gute Wahl" bezeichnet.

Im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Donnerstagausgabe) bezeichnete er Nahles als "ganz starke Frau an der Spitze, die gemeinsam mit unserem Regierungsteam wieder um den Titel spielen kann". "Wir befinden uns in einem grundlegenden Erneuerungsprozess der SPD", so Groschek. Am frühen Abend hatte Schulz im SPD-Parteivorstand angekündigt, dass er sein Amt mit dem Ende des Mitgliederentscheids über den GroKo-Vertrag am 2. März niederlegen werde und Nahles, die auch Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion ist, als neue Parteivorsitzende vorgeschlagen.

Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)