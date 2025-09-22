SPD drängt auf Reform: hohe Erbschaften stärker belasten

FinanzNachrichten.de zitiert SPD-Vertreter, die eine spürbare Reform der Erbschaftsteuer verlangen. Hintergrund sind Debatten über Vermögenskonzentration und Ausnahmen bei Groß-Erbschaften.

Diskutiert werden lebenslange Freibeträge und straffere Regeln für Betriebsvermögen, um Arbeitsplätze zu sichern und dennoch große Vermögen stärker heranzuziehen. Befürworter erwarten höhere Akzeptanz, wenn Normalerben entlastet und Privilegien an der Spitze begrenzt werden.

Konservative warnen vor Mittelstandsrisiken; die SPD sieht dagegen Spielräume über Tarife, Stundungen und Anti-Missbrauchsregeln. Ob es zu einem Paket kommt, hängt von Koalitionslage und Gerichtsurteilen ab.

Quelle: ExtremNews



