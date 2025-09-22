Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
SPD drängt auf Reform: hohe Erbschaften stärker belasten

SPD drängt auf Reform: hohe Erbschaften stärker belasten

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Steuern, Zinsen (Symbolbild)
Steuern, Zinsen (Symbolbild)

Bild: Jorma Bork / pixelio.de

FinanzNachrichten.de zitiert SPD-Vertreter, die eine spürbare Reform der Erbschaftsteuer verlangen. Hintergrund sind Debatten über Vermögenskonzentration und Ausnahmen bei Groß-Erbschaften.

Diskutiert werden lebenslange Freibeträge und straffere Regeln für Betriebsvermögen, um Arbeitsplätze zu sichern und dennoch große Vermögen stärker heranzuziehen. Befürworter erwarten höhere Akzeptanz, wenn Normalerben entlastet und Privilegien an der Spitze begrenzt werden.

Konservative warnen vor Mittelstandsrisiken; die SPD sieht dagegen Spielräume über Tarife, Stundungen und Anti-Missbrauchsregeln. Ob es zu einem Paket kommt, hängt von Koalitionslage und Gerichtsurteilen ab.

Quelle: ExtremNews


