Alice Weidel: Höchststand bei Insolvenzen - Schwarz-Rot treibt Unternehmen in den Ruin

Die Zahl der Regelinsolvenzen ist laut Statistischem Bundesamt im Juli 2025 um 19,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Hierzu erklärt die AfD-Bundessprecherin Alice Weidel: "Die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts sprechen eine eindeutige Sprache: Im Juli 2025 wurden 19,2 Prozent mehr Regelinsolvenzen beantragt als im Vorjahresmonat - der höchste Anstieg seit Oktober 2024."

Weidel weiter: "Bereits im Mai lagen die Anzahl der Unternehmenspleiten um 5,3 Prozent und die der Verbraucherinsolvenzen sogar über 16 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Statt der von Kanzler Merz angekündigten Kehrtwende ächzen Branchen wie Verkehr und Logistik, Baugewerbe und die Gastronomie unter rasant steigenden Insolvenzzahlen.

Während andere Länder ihre Unternehmen entlasten, verschärft die von Friedrich Merz geführte schwarz-rote Koalition mit ihrer Transformations-Agenda die Belastungen für die deutsche Wirtschaft: Hohe Energiepreise, erdrückende Abgabenlast und lähmende Bürokratie würgen jeden Wachstumsimpuls ab und treiben immer mehr Betriebe in die Aufgabe. Mit der Verankerung der ,Klimaneutralität' im Grundgesetz zwingt die Merz-Regierung energieintensive Unternehmen zu teuren Umstellungen - für viele bedeutet dies das endgültige Aus.

Nur die AfD ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen, um diese desaströse Abwärtsspirale zu stoppen. Nur wir stehen für eine echte wirtschaftliche Kehrtwende: günstige Energie, weniger Steuern, radikaler Bürokratieabbau. Damit Deutschland wieder auf Erfolgskurs kommt, muss die AfD als stärkste Kraft die Führung übernehmen!"

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)