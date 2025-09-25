Merz (CDU) kündigt engere Abstimmung mit Regierungschefs im Osten an

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine engere Zusammenarbeit mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten angekündigt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Schwerpunkte sind Energie, Industrie und Sicherheit, berichtet FinanzNachrichten.de.

Merz (CDU) will regelmäßige Runden mit den Länderchefs, um Projekte bei Netzen, Innovation und Fachkräftesicherung zu beschleunigen. Dazu zählen beschleunigte Genehmigungen, gezielte Förderkulissen und engere Kooperation bei Sicherheitsthemen. Der Kanzler knüpft die Unterstützung an konkrete Meilensteine und transparente Berichtslagen.

Ländervertreter sehen Chancen für strukturschwache Regionen, fordern aber Verlässlichkeit bei Bundesmitteln. Wirtschaftsverbände drängen auf schnelle Entscheidungen, um Investitionen zu sichern.

Quelle: ExtremNews



