Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Merz (CDU) kündigt engere Abstimmung mit Regierungschefs im Osten an

Merz (CDU) kündigt engere Abstimmung mit Regierungschefs im Osten an

Freigeschaltet am 25.09.2025 um 15:26 durch Sanjo Babić
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, Mitte (2024)
Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, Mitte (2024)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine engere Zusammenarbeit mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten angekündigt, meldet die dts Nachrichtenagentur. Schwerpunkte sind Energie, Industrie und Sicherheit, berichtet FinanzNachrichten.de.

Merz (CDU) will regelmäßige Runden mit den Länderchefs, um Projekte bei Netzen, Innovation und Fachkräftesicherung zu beschleunigen. Dazu zählen beschleunigte Genehmigungen, gezielte Förderkulissen und engere Kooperation bei Sicherheitsthemen. Der Kanzler knüpft die Unterstützung an konkrete Meilensteine und transparente Berichtslagen.

Ländervertreter sehen Chancen für strukturschwache Regionen, fordern aber Verlässlichkeit bei Bundesmitteln. Wirtschaftsverbände drängen auf schnelle Entscheidungen, um Investitionen zu sichern.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte sacha in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige