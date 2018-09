Justizministerin: Angriffe auf jüdisches Leben sind unerträglich

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat die Attacke auf ein jüdisches Restaurant in Chemnitz scharf verurteilt. "Angriffe auf jüdisches Leben, wie wir sie nun wieder erleben, sind unerträglich", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Attacken von rechten Gruppen auf jüdische Restaurants weckten schlimmste Erinnerungen. "Jede Tat gegen Jüdinnen und Juden ist ein Angriff auf uns alle, auf unser friedliches und respektvolles Zusammenleben, auf unsere Gesellschaft insgesamt."

Die Ermittlungsbehörden müssten die Tat "mit allem Nachdruck aufklären und die Täter zur Verantwortung ziehen", so Barley. Am Montag vor einer Woche war das einzige koschere Restaurant in der sächsischen Großstadt im Anschluss an zwei Demonstrationen von einer Gruppe von zwölf schwarz vermummten Personen mit Steinen angegriffen worden. Dem Inhaber soll der Mob zugerufen haben: "Verschwinde aus Deutschland, Judensau!".

Quelle: dts Nachrichtenagentur