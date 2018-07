BGH-Richter Henning Radtke geht ans Bundesverfassungsgericht

Henning Radtke soll neuer Richter am Bundesverfassungsgericht werden und damit auf Michael Eichberger im Ersten Senat folgen. Das geht aus einer Vorlage des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) an den Bundesrat hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vorliegt. Die Wahl soll am Freitag dieser Woche erfolgen. Um die Nachfolge von Eichberger gab es politischen Streit.

Ursprünglich sollten die Grünen den Nachfolger nominieren, nach einigen Auseinandersetzungen kommt der Vorschlag nun von der Union. Der 56-jährige Radtke ist Richter des 1. Strafsenats am Bundesgerichtshof. Zuvor war er Professor an der Universität Hannover.

Quelle: Rheinische Post (ots)