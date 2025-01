Güler will mehr sichtbare Frauen in der CDU

Serap Güler, Mitglied im Bundesvorstand der CDU, hat gefordert, dass Frauen in ihrer Partei stärker vertreten sein sollen. "Wir brauchen noch mehr sichtbare Frauen in der CDU, auch in der ersten Reihe", sagte sie dem Nachrichtenportal "Watson" am Dienstag.

"Es ist nicht so, dass wir sie nicht haben, aber sie müssen auch stärker wahrgenommen werden", so Güler. Sie selbst versuche, gerade junge Frauen zu fördern und sie für Politik zu begeistern. Im Umgang mit der AfD plädierte sie dafür, Ängste aufzugreifen. "Es bringt nichts, zu sagen, die AfD ist undemokratisch und spaltet nur. Mit diesen Sätzen allein überzeugen Sie niemanden mehr, der ernsthaft darüber nachdenkt, die AfD zu wählen", sagte Güler. "Das macht mir Sorge, gerade als Mensch mit Migrationsgeschichte." Quelle: dts Nachrichtenagentur