Die letzten Tage der Ampel? Sargträger Scholz und Habeck beerdigen die eigene Regierung!

Es wird eng für das Ampel-Narrenschiff und dessen orientierungslosen „Kapitän“ Olaf Scholz. AfD-Bundessprecherin Alice Weidel rechnet mit dem grünen Pleiteminister ab: „Habeck, der zum Jahresbeginn gleich dadurch auffiel, krude Erfolgsbilanzen zur Energiewende aufzustellen, wird von den Bürgern nicht mehr ernstgenommen. Und statt den Dialog zu suchen, begeht er lieber Fährenflucht!“ Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Bundeskanzler Scholz wird derweil bei einem Besuch im Flutgebiet in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) massiv ausgebuht. Dass er bei seinem ersten Flut-Besuch in Verden die Gummistiefel vergaß und sich deshalb nicht mit Anwohnern unterhalten konnte, wird so zur Symbol-Szene: Eine abgehobene Regierung ist unfähig zum Dialog mit dem Volk, weil die vermeintlichen „Fachkräfte“ auf den Regierungsbänken schon am Schuhwerk scheitern.

Sie haben die arbeitenden Menschen in Deutschland pausenlos vor den Kopf gestoßen, sie haben Existenzen gefährdet und zerstört. Die Bauern werden mit Agrardiesel-Kürzungen und explodierenden Energiepreisen im Stich gelassen. Auto-, Stahl- und Chemie-Industrie werden aus dem Land getrieben, die sichere und preiswerte Energieversorgung mit Kernkraft und Kohle wird einfach beerdigt. Die Zahl der Insolvenzen droht in diesem Jahr um 30 Prozent zu steigen. Auch beim Katastrophenschutz und bei schneller Hilfe für Flutopfer versagt diese Regierung erwartungsgemäß und lässt Betroffene im Stich.

Gleichzeitig führt eine unkontrollierte Massenmigration in die Sozialsysteme dazu, dass der finanzielle Spielraum immer kleiner wird und die fleißigen deutschen Arbeitnehmer immer mehr Steuern zahlen müssen, ohne irgendeine Gegenleistung erwarten zu dürfen. Wir haben es satt: Habeck, Scholz und all die anderen Pseudo-Fachkräfte und weltfremden Ideologen sollten endlich zurücktreten, damit wieder Politik für die eigenen Bürger gemacht wird – wir stehen dazu bereit!"

Quelle: AfD Deutschland