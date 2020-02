Chefs der NRW-Grünen fordern Ende der Gleichsetzung von AfD und Linkspartei

Die NRW-Landesvorsitzenden der Grünen, Mona Neubaur und Felix Banaszak, fordern ein Ende der Gleichsetzung von AfD und Linkspartei. "Die AfD vertritt eine Ideologie, die die Gleichheit der Menschen verneint. Für sie sind Menschen nicht gleich an Würde und Rechten", schreiben die Politiker in einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer "Rheinische Post".

Die AfD sei völkisch-nationalistisch und radikalisiere sich immer weiter. Neubaur und Banaszak halten nach eigener Aussage die "Hufeisen-Theorie" für falsch, die besagt, dass sich Rechte und Linke in ihren Extremen nahe seien. "Wer zwischen einem Demokraten Bodo Ramelow und einem gerichtsfest bescheinigten Faschisten Björn Höcke nicht zu unterscheiden weiß, landet am Ende in einem Zustand der Erschütterung der Demokratie", schreiben sie weiter. "In der Not müssen Demokraten miteinander arbeiten können. Ohne eine Verständigung auf diesen Grundkonsens ist unsere Demokratie in Gefahr."

Quelle: Rheinische Post (ots)