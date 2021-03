Fraktionschef der Berliner AfD, Pazderski, fordert, den Lockdown sofort zu beenden

Der Fraktionschef der Berliner AfD, Georg Pazderski, fordert, den Lockdown sofort zu beenden. Im Inforadio vom rbb sagte Pazderski am Mittwoch, er sei sicher, dass sich die Pandemie dadurch nicht verlängere. Die Menschen hätten gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen können.

"Wir sind gegen einen Stufenplan oder Öffnungsschritte", sagte der AfD-Politiker. Es gehe nun darum, die Wirtschaft und das Bildungssystem wieder in Gang zu bringen. "Wenn wir jetzt wieder in ein ganz normales Leben übergehen, bin ich sicher, dass sich diese Pandemie nicht verlängern wird."

Man habe gesehen, dass die Bürger sich an die Vorgaben halten, freiwillig Masken tragen und Abstand halten, so Pazderski. Deswegen sei die bisherige Diskussion über Öffnungen viel zu zaghaft. "Da muss man sich doch die Frage stellen, wie wollen wir das beim nächsten Mal machen? Wollen wir wieder in den Lockdown gehen?"

Es gebe noch keine klaren Erkenntnisse darüber, was bei der Pandemiebekämpfung eigentlich wirkt. "Man muss jetzt ein Konzept erarbeiten für zukünftige Pandemien, das nicht unseren ganzen Mittelstand kaputt macht", so Pazderski.

Quelle: Inforadio (ots)