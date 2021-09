Scharrenbach: CDU-Spitzenkandidat muss "volksnah" sein

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) wirbt dafür, dass der künftige Spitzenkandidat oder die künftige Spitzenkandidatin der NRW-CDU bei der Bevölkerung beliebter sein sollte. "Er oder Sie muss vor allem volksnah sein", sagte Scharrenbach dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

"Wir brauchen jemanden, der vor Ort mit den Leuten spricht und ihnen dabei hilft, ihre Probleme zu lösen. Jemand der sich kümmert, und nicht schon mit fertigen Konzepten anreist", fügte die Bauministerin hinzu. "Wir müssen entscheiden, mit welchem Kandidaten oder welcher Kandidatin wir die besten Chancen haben, die Landtagswahl im Mai 2022 zu gewinnen. Das ist das wichtigste Kriterium", sagte Scharrenbach. Die NRW-CDU habe das Glück, mehrere Politiker in ihrer Reihen zu haben, die für eine Spitzenkandidatur bei der Landtagwahl im Mai 2022 in Frage kämen. "Ich bin die Vorsitzende der Frauen-Union und habe als Kommunalministerin eine feste Bindung an die Basis", erklärte die Bauministerin.



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)