Bernd Gögel: „Aus für die Jugendherberge auf dem Feldberg“

„Es sind die von Grünschwarz erzwungenen energetischen Sanierungsauflagen, die solche Häuser in den Ruin treiben: Dämmvorgaben, Solarpflichten und andere kostspielige Vorschriften.“ Mit diesen Worten kommentierte der tourismuspolitische AfD-Fraktionssprecher Bernd Gögel MdL die angekündigte Schließung der Jugendherberge am Feldberg.

Gögel weiter: „Diese Auflagen reißen riesige Löcher in die Haushalte der Betreiber – Investitionen, die niemand mehr erwirtschaften kann, zumal das Jugendherbergswerk. Damit wird die touristische Infrastruktur im Land gefährdet: Der Hebelhof ist nur die Spitze des Eisbergs.

Statt die touristische Substanz zu sichern, werden Millionen für fragwürdige Prestigeobjekte verschleudert, die im ländlichen Raum dringend gebraucht würden. Sie priorisieren Ideologie und Symbolpolitik und schaffen eine Abwärtsspirale: Weniger Tourismus bedeutet weniger Übernachtungen, weniger Gästesteuer, weniger Umsatz in Gastronomie und Handel. Die Kommunen verlieren Einnahmen, können ihre Infrastruktur nicht mehr pflegen. Am Ende trifft es also die Bürger.“

Quelle: AfD BW