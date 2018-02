Linken-Chefin Kipping: Start von Nahles ist missglückt

Linken-Chefin Katja Kipping hält den Start von SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles als mögliche Parteichefin für "missglückt". Die SPD-Spitze habe offenbar "noch nicht verinnerlicht", dass ein "Ende der Basta-Politik" überfällig sei, sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Entscheidungen in Spitzengremien nach dem Prinzip "Top Down" seien " selten demokratisch", kritisierte Kipping. Zur gelebten, innerparteilichen Demokratie in der SPD gehöre der "dringend notwendige Bruch mit der Politik der Agenda-Männer" und das " Ende des Durchregierens".

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)