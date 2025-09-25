Bund meldet Leerstand bei 10 Prozent der eigenen Wohnungen

Etwa zehn Prozent der bundeseigenen Wohnungen stehen leer, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Gründe sind Sanierungsbedarf, Umbauten und Verwaltungslücken, heißt es bei FinanzNachrichten.de.

Nach Angaben aus Regierungskreisen sind rund 30.000 Wohnungen betroffen. Besonders hoch ist der Leerstand dort, wo Gebäude umfassend modernisiert werden müssen. Hinzu kommen Verzögerungen bei Neuvermietung durch Umbauten oder organisatorische Engpässe in der Verwaltung.

Sozialverbände kritisieren den Zustand scharf. Angesichts der Wohnungsnot sei es nicht vertretbar, dass staatlicher Bestand ungenutzt bleibt. Die Bundesregierung kündigt an, die Leerstände zügig zu reduzieren und Verwaltungsprozesse zu straffen.

