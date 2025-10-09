Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
SPD-Nachwuchs mobilisiert gegen härtere Regeln

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 17:28 durch Sanjo Babić
Jusos
Jusos

Die Jusos fordern SPD-Abgeordnete auf, die Bürgergeld-Reform im Bundestag zu blockieren, berichtet dts. Der Nachwuchsverband kritisiert stärkere Sanktionen und verlangt mehr Investitionen in Qualifizierung.

Aus Juso-Sicht drohen soziale Härten, wenn Mitwirkungspflichten ohne zusätzliche Hilfen verschärft werden. Die Forderungen reichen von mehr Weiterbildung bis zu einem Ausbau der Beratung. Parteiintern wächst der Druck auf die Fraktionsspitze.

Die SPD-Führung verweist auf Kompromisse mit den Koalitionspartnern. Gleichzeitig soll die Umsetzung in Jobcentern enger begleitet werden. Ob die Jusos ausreichend Stimmen beeinflussen, bleibt unklar.

