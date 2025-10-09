SPD-Nachwuchs mobilisiert gegen härtere Regeln

Die Jusos fordern SPD-Abgeordnete auf, die Bürgergeld-Reform im Bundestag zu blockieren, berichtet dts. Der Nachwuchsverband kritisiert stärkere Sanktionen und verlangt mehr Investitionen in Qualifizierung.

Aus Juso-Sicht drohen soziale Härten, wenn Mitwirkungspflichten ohne zusätzliche Hilfen verschärft werden. Die Forderungen reichen von mehr Weiterbildung bis zu einem Ausbau der Beratung. Parteiintern wächst der Druck auf die Fraktionsspitze.

Die SPD-Führung verweist auf Kompromisse mit den Koalitionspartnern. Gleichzeitig soll die Umsetzung in Jobcentern enger begleitet werden. Ob die Jusos ausreichend Stimmen beeinflussen, bleibt unklar.

Quelle: ExtremNews



