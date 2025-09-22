Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Verfassungsrichterwahl: Linke kündigt Abstimmung „nach Gewissen" an

Verfassungsrichterwahl: Linke kündigt Abstimmung „nach Gewissen“ an

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 17:03 durch Sanjo Babić
Berliner Linke
Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die Linksfraktion will bei der Wahl neuer Verfassungsrichter ohne Fraktionszwang abstimmen, berichtet dts; die Entscheidung liege bei den einzelnen Abgeordneten.

Für die anstehende Wahl am Bundesverfassungsgericht will die Linke nicht geschlossen votieren. Stattdessen entscheidet jedes Mitglied selbst. Die Fraktion verweist auf die besondere Bedeutung des Amts.

Hintergrund ist die laufende Suche nach einer breiten Mehrheit. In der Koalition wird um Personalvorschläge gerungen. Mit der Ankündigung der Linken steigt der Spielraum für abweichende Voten.

Quelle: ExtremNews


