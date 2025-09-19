Kulturspeicher: So geht Bibliothek nach skandinavischem Vorbild

Zur Eröffnung des „Kulturspeichers“, der neuen Landesbibliothek in Kiel, erklärt die kulturpolitische Sprecherin der SSW-Landtagsfraktion, Jette Waldinger-Thiering: Schleswig-Holstein ist um eine gute Stube reicher – und das ist wahrlich ein Grund zum Feiern. Mit der Eröffnung der neuen Landesbibliothek machen wir einen riesigen Schritt Richtung moderne Kultur- und Wissensvermittlung."

Waldinger-Thiering weiter: "Der Kulturspeicher ist mehr als eine Bibliothek. Er ist Ort für Verweilen und Begegnung, gute Gespräche und Diskussionen. So einen Ort braucht unsere Gesellschaft heute mehr denn je!

Was uns als SSW besonders freut, ist die Orientierung an den skandinavischen Vorbildern: dem „Dokk1“ in Århus und der Bibliothek „Oodi“ in Helsinki. Die nordischen Länder zeigen schon seit Jahrzehnten, wie aus Bibliotheken einladende Kulturzentren werden – weg von der rein wissenschaftlichen Einrichtung, hin zum lebendigen Treffpunkt für alle. Auch der kostenlose Zugang ist uns schon immer ein Herzensthema gewesen, ist er doch ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit.

Am Samstag findet ein Tag der offenen Tür statt, bei dem sich alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ihre neue Landesbibliothek anschauen können. Ich kann nur ausdrücklich dazu einladen – es lohnt sich."

Quelle: SSW