CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer: Grüne müssen Klimakonzept auf den Tisch legen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Grünen aufgefordert, in der Debatte um das Klimapaket "konkrete Vorschläge" vorzulegen. "Was genau die Grünen wollen und wie teuer ihre Pläne werden, da müssen jetzt Antworten auf den Tisch, damit wir in die Sachdebatte einsteigen können", erklärte Kramp-Karrenbauer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Die CDU-Bundesvorsitzende betonte: "Nur zu sagen, das reicht nicht, reicht eben gerade nicht." Es müsse jeder Verantwortung im Rahmen eines nationalen Klimakonsenses übernehmen, auch die Grünen. Kramp-Karrenbauer verteidigte den von der Koalition vereinbarten CO2-Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne beim 2021 beginnenden Emissionshandel, den die Grünen für zu niedrig halten. Der CO2-Preis pro Tonne verteuere unmittelbar Benzin und Heizöl. "Weil das die Bürger sehr direkt trifft, steigen wir niedrig ein", sagte sie. Die Grünen hingegen redeten weniger über Preise, stattdessen mehr von Verboten. "Sie sind halt nach wie vor Verbotspartei", kritisierte die Politikerin, die auch Bundesverteidigungsministerin ist. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)



