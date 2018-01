Ausgabenwünsche der Groko-Sondierer derzeit bei 100 Milliarden Euro

Die Ausgabenwünsche der Sondierungsfachgruppen von Union und SPD haben sich am Mittwoch laut einem aktuellen Finanztableau auf rund 100 Milliarden Euro summiert. Das erfuhr die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" aus Kreisen der drei Parteien. In dem vierseitigen Finanztableau seien noch nicht alle Ausgabenpläne enthalten, da einzelne Sondierungsgruppen ihre Beratungen noch nicht beendet hätten, hieß es in den Kreisen.

Der finanzielle Spielraum für eine mögliche große Koalition von 45 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode würde damit deutlich überschritten. Bis zum Donnerstag müssten daher die Ausgabenwünsche priorisiert werden, hieß es in den Kreisen. Der Finanzrahmen von 45 Milliarden Euro solle eingehalten werden. Quelle: Rheinische Post (ots)

Anzeige