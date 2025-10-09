Bau-Turbo beschlossen: Deutsche Umwelthilfe kritisiert Freifahrtschein für Flächenfraß und unbezahlbares Wohnen

Der Bundestag hat den "Bau-Turbo" (§ 246e BauGB) trotz breiter Kritik aus Fachwelt, Wissenschaft und Zivilgesellschaft beschlossen. Was als Beschleunigung des Wohnungsbaus verkauft wird, ist in Wahrheit ein Rückschritt für Umwelt, Klima und die Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert dies scharf und warnt vor einer Verschärfung von Wohnungsnot und Klimakrise.

Dazu Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "Der 'Bau-Turbo' löst weder die Wohnungsnot noch das Klimaproblem, im Gegenteil: Er verschärft beides. Statt im Sinne der Bürgerinnen und Bürger auf Bestandssanierung, Umbau und soziale Wohnraumförderung zu setzen, will die Bundesregierung Neubau um jeden Preis.

Das ist ein Geschenk für die Bau- und Immobilienlobby. Die letzten Änderungen im parlamentarischen Verfahren könnten den rechtlichen Schutz des Außenbereichs sogar weiter aufweichen - das käme einem politischen Offenbarungseid beim Klima- und Flächenschutz gleich. Wir fordern einen 'Umbau-Turbo', der auf Nachverdichtung, Umnutzung und bezahlbares Wohnen in lebenswerten Städten abzielt."

Quelle: Deutsche Umwelthilfe e.V. (ots)