400 Bürger demonstrieren gegen DITIB-Moscheebau in Hachenburg

Die AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz lud auf den „Alten Markt“ in Hachenburg zu einer Kundgebung anlässlich des Baus einer Moschee der DITIB-Gemeinde. Redner waren der rheinland-pfälzische AfD Landes- und Fraktionsvorsitzende Uwe Junge, AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst, AfD-Bundestagsabgeordneter Andreas Bleck und die kurdische Politikerin Leyla Bilge. Dem Aufruf zum friedlichen Protest waren etwa 350-400 Bürger gefolgt. Nur etwa 100 Gegendemonstranten haben sich gegenüber der Veranstaltung, von der Polizei abgeschirmt, eingefunden.

Uwe Junge, Landes- und Fraktionsvorsitzender der AfD Rheinland-Pfalz: „Ich freue mich sehr, dass sich so viele Bürger unserem friedlichen Protest angeschlossen haben. Wir haben ein deutliches Zeichen gegen die fortschreitende Islamisierung gesetzt. Der Islam-Verein DITIB wird direkt von der türkischen Regierung beeinflusst und gesteuert. Die von DITIB geplante Moschee in Hachenburg ist ein weiterer Brückenkopf für Erdogans Spitzel-Imame auf deutschem Boden. Wir dürfen dem politischen Islam keine Räume in Rheinland-Pfalz und in Deutschland geben. Der Islam und DITIB gehören nicht zu Deutschland.“

Quelle: AfD Deutschland