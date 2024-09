Umfrageergebnisse spielen laut Merz eine Rolle bei K-Frage

Umfrageergebnisse sind nach Darstellung von CDU-Chef Friedrich Merz ein Faktor bei der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union. Merz sagte am Freitag "Welt TV" auf Frage, ob die Erfolgsaussichten eines Kandidaten eine Rolle spielen werden: "Ja, das ist so."

Zu aktuellen Umfragen, in denen CSU-Chef Markus Söder in der Frage der Kanzlerkandidatur deutlich besser abschneidet als er selbst, sagte Merz: "Wir schauen natürlich auch auf diese Umfragen. Wir schauen auch auf andere Fragen. Wir schauen auch darauf, wie CDU und CSU dicht beieinanderbleiben und gemeinsam in diesen Wahlkampf gehen." Söder und er seien sich einig: "Wir beide werden einen gemeinsamen Vorschlag machen im Spätsommer. Bei dem Fahrplan bleibt es."

Der letzte Tag des Sommers ist der 22. September, am 23. September ist Herbstbeginn. Ebenfalls am 22. September ist in Brandenburg Landtagswahl.

Merz betonte indes die gute Zusammenarbeit mit Söder. Weiter sagte er: "Wir wissen um unsere Verantwortung."

Quelle: dts Nachrichtenagentur