Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Wiese sieht "offenes Rennen" bei der NRW-Landtagswahl 2027

Wiese sieht "offenes Rennen" bei der NRW-Landtagswahl 2027

Freigeschaltet am 15.09.2025 um 10:16 durch Sanjo Babić
Dirk Wiese (2025)
Dirk Wiese (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese sieht nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gute Chance für seine Partei bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr. "Die Grünen sind zurück auf dem Boden der Tatsachen und ein Wüst-Effekt für die CDU blieb aus", sagte Wiese der "Rheinischen Post". "Dies zeigt, dass die Landtagswahlen 2027 ein offenes Rennen sind."

Wiese sagte weiter, die Ergebnisse bei der Kommunalwahl "haben für die SPD Licht und Schatten". Viele Rathäuser habe man gewinnen können, "aber das Erstarken der AfD darf niemanden kaltlassen. Eine blaue Welle gab es aber nicht", so Wiese.

Zugleich rief der SPD-Politiker die Koalition im Bund auf, notwendige Reformen anzugehen: "Im Bund müssen wir jetzt die Dinge anpacken und die vereinbarten Reformen auf den Weg bringen." Dazu habe man nach der gemeinsamen Vorstandsklausur in Würzburg "wieder in einen guten Arbeitsmodus gefunden", so Wiese.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ballen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige