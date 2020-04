Öffnungsdiskussion ist richtig: Die ‚genervte' Kanzlerin ruiniert das Land

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner MdB sieht im offensichtlich zutage tretenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unverständnis der Kanzlerin ihre Entrücktheit von den Bürgern dokumentiert.

Medienberichten zufolge hatte sich Merkel von den „Öffnungsdiskussionsorgien genervt“ gezeigt angesichts der zunehmenden Forderungen nach Lockerungen der in Deutschland gültigen Verbote, die das gesellschaftliche Leben stark beeinträchtigen und Großteile der Wirtschaft lahm legen: „Viele Menschen bangen derzeit um ihre Existenz und wissen nicht, ob sie etwa ihren Gastronomiebetrieb je wieder öffnen können. Zoos machen Pläne für die Schlachtung der Tiere. Händler wissen nicht, wie sie zukünftig ihren Broterwerb sichern sollen. Und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen verbringen ihren Lebensabend in Isolation.

Und die Bundeskanzlerin ist ‚genervt‘. Sie zeigt wie immer kein Gespür für die Bürger unseres Landes und kein Verständnis dafür, dass die Bevölkerung darauf drängt, die enormen Einschnitte in das Leben und nicht zuletzt die offensichtlichen Einschnitte in die Grundrechte nur so lange aufrecht zu erhalten, wie sie unbedingt notwendig sind. Angela Merkel und die ganze Bundesregierung sind ein Schaden für unsere Gesellschaft. Sie ruinieren unser Land!“

Quelle: AfD Deutschland