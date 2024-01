Bauernverband wirft Regierung "Spiel mit dem Feuer" vor

Der Bauernverband hat die Bundesregierung erneut nachdrücklich aufgefordert, auf die Streichung der Steuervergünstigung für Agrardiesel zu verzichten. "Man kann dieser Regierung nur eindringlich sagen: Sie spielen mit dem Feuer", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der "Rheinischen Post".

"Eine weitere Schwächung unserer Betriebe im europäischen Wettbewerb wäre die Folge. Wir konkurrieren mit den Bauern in der ganzen EU." Unterschiedliche Kosten bei Mindestlohn, Energiepreisen oder Steuern böten den Bauern in anderen Ländern die Möglichkeit, Erzeugnisse viel günstiger anzubieten, so Rukwied.

Die Ampel habe mit ihren Streichungsplänen den ländlichen Raum "und unsere gesamte Branche in Aufruhr versetzt", sagte der Präsident. Ab dem 8. Januar werde man mit einer Aktionswoche und mit Demonstrationen im ganzen Land klarmachen, dass das Vorhaben vom Tisch müsse. Am 15. Januar werde man dies bei einer weiteren Großdemonstration in Berlin gemeinsam mit anderen Branchen unterstreichen, kündigte Rukwied an.

