Thüringer BSW-Chefin sieht Wagenknecht weiter als "wichtigen Kopf"

Die Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf macht sich für eine Verbreiterung des Bündnisses Sahra Wagenknecht stark. "Es brauchte Sahra Wagenknecht dringend zum Start dieses Projektes", sagte sie der "Rheinischen Post".

"Wir brauchen sie auch weiterhin als wichtige Stimme und als wichtigen Kopf in dieser Partei. Da hat sie ganz unbestritten eine elementare Bedeutung."



Sie sagte zugleich: "Selbstverständlich muss sich die Partei aber auch verbreitern. Sie muss sich demokratisch verfasst, auch in den Landesverbänden, aufstellen. Sie muss mit vielen klugen, engagierten Köpfen am Start sein." Wolf fügte hinzu: "Ich habe aber keine bundespolitischen Ambitionen."



Quelle: dts Nachrichtenagentur