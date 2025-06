Besucherin stört Bundestagssitzung - "Free Palestine"-Rufe

Kurz nachdem eine Linken-Abgeordnete wegen eines Palästina-Pullovers aus dem Bundestag geworfen wurde, hat eine Besucherin die Sitzung mit "Free Palestine"-Rufen gestört. Sie wurde von Sicherheitskräften aus dem Saal geführt.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) wandte sich im Anschluss an die restlichen Besucher: Sie habe gemerkt, dass einige Schüler sehr irritiert seien, sagte sie. "Das findet hier normalerweise so nicht statt. Auf der Besuchertribüne sitzt man deshalb, weil man Besucher und kein Akteur ist." Man sei immer froh über Besucher, die Interesse an den Parlamentsdebatten haben.



Zuvor war die Linken-Abgeordnete Cansin Köktürk wegen ihres Shirts von Klöckner rausgeworfen worden. Beim Herausgehen rief sie der Sitzungsleiterin noch wütend etwas zu.

Quelle: dts Nachrichtenagentur