Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Weimer verstärkt in Gender-Debatte Druck auf Museen und Stiftungen

Weimer verstärkt in Gender-Debatte Druck auf Museen und Stiftungen

Freigeschaltet am 13.08.2025 um 08:04 durch Sanjo Babić
Bild: Komposition Wochenblick / Eigenes Werk
Bild: Komposition Wochenblick / Eigenes Werk

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer verstärkt den Druck auf öffentlich geförderte Institutionen, keine Gendersprache zu verwenden. "Ich empfehle halbstaatlichen oder öffentlichen Institutionen, die Regelsprache zu verwenden anstatt ideologischer Kunstsprachen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Das habe etwas mit öffentlicher Akzeptanz zu tun. "60 bis 80 Prozent der Menschen in Deutschland lehnen Gender-Sprechformen ab. Das sollte man respektieren, wenn man im öffentlichen Auftrag oder mit öffentlichen Geldern kommuniziert."

Zugleich machte Weimer deutlich: "Das ist eine Empfehlung, keine Anweisung." Auf die Frage, was passiere, wenn Museen oder Stiftungen seiner Empfehlung nicht folgten, entgegnete er: "Dann folgen sie meiner Empfehlung eben nicht - und entfremden sich von ihrem Publikum." Einrichtungen, die gendern, müssen nach den Worten Weimers nicht um ihre Förderung fürchten. Das eine habe mit dem anderen "nichts zu tun".

Der Kulturstaatsminister legte Wert auf die Feststellung, dass er kein Genderverbot im Kanzleramt erlassen habe. "Ich habe gar nichts verboten", sagte er. "Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir als Staatsbedienstete nach den Regeln der deutschen Sprache und den Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung kommunizieren", so Weimer. "Was wir von jedem Schüler erwarten, sollten wir als Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst auch leisten." Dies, so der parteilose Politiker, sei "kein Verbot, sondern ein Gebot".

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte stola in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige