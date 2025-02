Miguel Klauß: Steueranreize für Schaffung von Wohnraum

Der wohnungspolitische AfD-Fraktionssprecher Miguel Klauß MdL kommentiert die Forderung von Bauministerin Razavi (CDU) nach Steueranreizen zur Schaffung von Wohnraum wie folgt: „Bauministerin Razavi versucht, ihrem Ministerium jetzt doch noch eine Existenzberechtigung zu geben, indem sie beginnt, kräftig Forderungen bei der AfD abzukupfern. Eine Forderung, die dabei bislang leider noch nicht abgeschrieben worden ist, ist die nach einer Eigenheimzulage."

Klauß weiter: "Die Wohneigentumsquote ist in Baden-Württemberg viel zu niedrig. Das will die AfD-Fraktion mit der Eigenheimzulage ändern. So entsteht sowohl Wohnraum als auch eine sinnvolle Absicherung gegen Altersarmut.

Die Eigenheimzulage würde für eine höhere Wohneigentumsquote sorgen, mehr Menschen in eine Baufinanzierung bringen und dadurch auch zum Wohlstandsaufbau für die Altersvorsorge erheblich beitragen.“

Quelle: AfD BW