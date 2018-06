AfD-Bundesvorsitzender will seine Partei bis 2021 regierungsfähig machen

Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen will seine Partei bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 regierungsfähig machen. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Meuthen: "Natürlich wollen wir regieren, wenn die Zeit gekommen ist." Auf den Hinweis, dass derzeit keine der anderen Parteien mit der AfD bereit ist, eine Koalition einzugehen, antwortete der AfD-Bundessprecher: "Im Moment stellt sich diese Frage nicht."

Dass die AfD als Partei schnell wieder von der Bundesbühne verschwinden wird, wie einige Parteienforscher annehmen, glaubt Meuthen nicht: "Wir werden uns als feste parlamentarische Kraft im Land etablieren." Im Moment sei die AfD in 14 Landtagen, am Ende des Jahres würden es wohl alle 16 sein. Meuthen sagte: "Die anderen Parteien werden das mit der Zeit akzeptieren - ganz ähnlich wie in den 80er Jahren auch mit den Grünen." Er wolle dafür sorgen, dass die Partei sich nicht zu sehr radikalen Positionen verschreibe: "Wenn wir ins Extreme abrutschen würden, hätten wir keinen Erfolg mehr."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)