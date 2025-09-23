Al-Wazir attackiert den Bund: Bahn-Probleme seien hausgemacht

Tarek Al-Wazir (Grüne) macht laut dts den Bund für die Misere bei der Deutschen Bahn verantwortlich und fordert einen klaren Kurswechsel; gegenüber RTL/ntv sprach er von „klarem Versagen“ der bisherigen Politik.

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses Tarek Al-Wazir (Grüne) fordert angesichts der neuen Bahn-Pläne einen grundlegenden Neustart. Die Probleme der Deutschen Bahn seien nicht vom Himmel gefallen. Sie seien das Ergebnis politischer Entscheidungen. Aus seiner Sicht fehlt es an Klarheit in der Steuerung durch den Bund.

Al-Wazir plädiert für verbindliche Ziele bei Pünktlichkeit und Qualität. Zudem brauche es Transparenz über Geldflüsse und Prioritäten. Nur so ließen sich Vertrauen und Verlässlichkeit zurückgewinnen. Die Reform dürfe nicht bei Überschriften stehenbleiben. Entscheidend sei die Umsetzung im Alltag der Fahrgäste.

Quelle: ExtremNews



