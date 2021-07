FDP-Chef Lindner spricht sich gegen weiteren Lockdown aus

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich auch im Falle steigender Infektionszahlen gegen einen weiteren Lockdown ausgesprochen. "Ein neuerlicher Lockdown muss und kann ausgeschlossen werden. Mit der FDP in der Regierung wird es mehr Rücksicht auf Freiheitsrechte geben", sagte Lindner zu "Bild".

Der FDP-Chef forderte eine "politische Garantie für Geimpfte", dass sie sich "im Herbst frei bewegen können". Zudem sei genug Zeit, um "Hygienekonzepte und Logistik aufzubauen, so dass auch Menschen ohne Impfschutz so wenige Einschränkungen wie möglich befürchten müssen", so Lindner.

Quelle: dts Nachrichtenagentur