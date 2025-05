Kotré (AfD): Rückkehr syrischer Migranten fördern

Nach dem Machtwechsel in Syrien kehren erste syrische Staatsangehörige aus Deutschland in ihre Heimat zurück. Wie aus aktuellen Zahlen hervorgeht, hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bereits knapp 500 Rückkehrer mit bis zu 4.000 Euro Steuergeld pro Familie finanziell unterstützt.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré teilt dazu mit: „Die Debatte um die Rückführung syrischer Flüchtlinge nimmt endlich an Fahrt auf. Auslöser dafür sind neue Überlegungen der Bundesregierung, Abschiebungen nach Syrien unter bestimmten Bedingungen wieder zu ermöglichen.

Das ist aus Sicht der AfD-Fraktion ein überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Die Rückkehr syrischer Migranten muss Priorität haben. Deutschland kann nicht dauerhaft Schutz bieten, wenn der Fluchtgrund längst entfallen ist. Die Betroffenen werden in ihrer Heimat gebraucht – beim Wiederaufbau, in ihrer Gesellschaft, in ihrer Kultur.“

Quelle: AfD Deutschland