Thüringer CDU-Chef Mohring sieht Status der CDU als Volkspartei gefährdet

Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Mohring hat seine Partei vor der Zersplitterung gewarnt. "Wir sind an einer Schwelle, an der die Gefahr besteht, dass wir den Status einer Volkspartei verlieren. Links gibt es bereits keine Volkspartei mehr, und die Union muss aufpassen, dass ihr das nicht auch passiert", sagte Mohring der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

"Die Zerfaserung durch die beiden Plattformen WerteUnion und Union der Mitte nützt der CDU nichts und bringt sie nicht voran. Dort mauern sich gerade engagierte Mitglieder in eigenen Resonanzräumen ein, anstatt sich für die Breite der Volkspartei stark zu machen." Eine Volkspartei sei eine große Herausforderung. Sie müsse es schaffen, unterschiedliche Strömungen und Personen zusammen zu halten. "Man bringt sich ein, muss auch Federn lassen und trotzdem mithelfen, dass die große Partei in ihrer ganzen Breite zusammenhält", sagte Mohring. Der Ausdruck von Lebendigkeit, den Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel in den Bewegungen sehe, sei eine Chance, wenn kein neuer Streit und keine neue Polarisierung aufkomme.

Quelle: Rheinische Post (ots)