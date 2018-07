Koalitionsausschuss kommt am Abend zusammen

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen noch am Montagabend zu einem Koalitionsausschuss zusammenkommen. Das habe Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Montagnachmittag bei der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion angekündigt, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Als Zeitpunkt für das Treffen wird demnach 22 Uhr anvisiert. Zuvor hatte die SPD ihre Koalitionspartner zu einem weiteren Treffen der Koalitionsspitzen am Montag aufgefordert.

Dort müsse über die Zukunft der Regierung gesprochen werden, sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Montagmittag in Berlin. Sie forderte die Union auf, ihren Streit endgültig zu beenden, damit man zur Sacharbeit zurückkehren könne. Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr wollen sich die Spitzen von CDU und CSU im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin treffen, um einen voraussichtlich letzten Klärungsversuch im unionsinternen Asylstreit zu unternehmen. Sollte das nicht gelingen, will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seine politischen Ämter aufgeben. Quelle: dts Nachrichtenagentur