Dr. Rainer Balzer: „Krieg geht alle an“

„Die Analyse des aktuellen Zustands unserer Gesellschaft von Michael Giss ist zwar zutreffend, aber unvollständig, weil einseitig.“ Mit diesen Worten reagiert der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL auf das Agenturgespräch mit dem neuen Chef des Landeskommandos Baden-Württemberg.

Dr. Balzer weiter: "„Natürlich müssen Debatten zur Verteidigungsfähigkeit und zur Wehrpflicht an der Schule geführt werden. Aber Giss blendet die Ursache des Vollkasko-Denkens völlig aus. Unsere Kinder wurden spätestens seit den 90er Jahren ideologisch erzogen im Geiste von Parolen wie ‚No border, no nations‘.

Dazu kommt die kuschelpädagogische Pazifizierung. Was also soll man von einer Genration erwarten, die in Watte gepackt wurde; einer Generation, die Kritik weder üben soll noch aushalten kann, weil diese Kritik als Diskriminierung, Ausgrenzung und psychische Belastung verstanden wird. Und vor allem blendet Giss aus, welche junge Generation in den Klassen, den Stadtteilen und in vielen anderen sozialen Umgebungen inzwischen die Mehrheit bildet. Wo sollen da patriotische Gefühle oder der Wille, das neue ‚Heimatland‘ zu verteidigen, herkommen? Die Forderungen sind richtig – aber sie sind originäre Elemente eines Nationalstaates. In einer Multikulti-Gesellschaft sind sie ein Fremdkörper.“

Quelle: AfD BW