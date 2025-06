Stellvertretende SPD-Vorsitzende Petra Köpping: "Wenn wir Versprechungen machen, müssen wir sie einhalten"

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Petra Köpping will die Politik ihrer Partei wieder näher an den Menschen ausrichten. Als ursprüngliche Kommunalpolitikerin möchte sie "die Themen vom Bürger her denken und nicht von der Partei her denken. Und wenn wir Versprechungen machen, müssen wir sie einhalten. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, damit wir Vertrauen zurückgewinnen, damit man weiß, dass wir stark genug sind, wenn wir etwas sagen, dass wir das auch umsetzen können", sagte Köpping im phoenix-Interview beim Parteitag in Berlin.

Alle demokratischen Parteien stünden momentan vor dem Problem der schwindenden Zustimmung. Köpping: "Ich glaube, dass das genau mit diesem Vertrauen etwas zu tun hat. Dass man erklären muss, was eine Koalition ist, dass man Kompromisse eingeht. Aber Kompromisse heißt eben nicht, dass man Wahlversprechen aussetzt." Wichtig sei nun, mehr mit den Menschen zu reden und auch innerhalb der Partei zu debattieren. "Die SPD ist breit aufgestellt. Diese Diskussion, dass man unterschiedlicher Meinung ist, die muss man aushalten. Aber man darf sie nicht ignorieren." Quelle: PHOENIX (ots)