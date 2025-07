Stadt neu denken: SSW-Kandidat lädt zum "Walk and Talk" mit Welt-Stadtplaner Jan Gehl

Nachdem der ursprüngliche Termin am 6. Juni wegen Krankheit ausfallen musste, bekommt Glücksburg jetzt am Freitag, den 11. Juli hochkarätigen Besuch: Der international renommierte Architekt und Stadtplaner Jan Gehl kommt auf Einladung des SSW-Bürgermeisterkandidaten André Pastorff nach Glücksburg.

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des SSW sowie lokalen Akteurinnen und Akteuren diskutiert er Ideen für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung - direkt vor Ort und im Gehen.

Ab 10.30 Uhr startet das Format „Walk and Talk“ mit einem öffentlichen Spaziergespräch durch Glücksburgs Innenstadt. Ziel ist es, die Stadt aus der Perspektive der Menschen zu betrachten, die hier leben, arbeiten und sich bewegen. Treffpunkt an der Schinderdam-Treppe zum Alten Friedhof. Danach Imbiss in der Marktwirtschaft. Im Anschluss lädt der SSW ab 13.00 Uhr zu einer Kaffeerunde ins Rosarium ein mit Kurzvortrag („Gute Stadt – kurz erklärt“) von Jan Gehl. Auch Vertreter des lokalen Einzelhandels, des Tourismus und zivilgesellschaftlicher Initiativen werden mit dabei sein.

„Wir wollen Glücksburg gemeinsam weiterentwickeln – lebendig, zugänglich und menschenfreundlich. Dass Jan Gehl seine Erfahrungen mit uns teilt, ist ein echter Glücksfall“, sagt Bürgermeisterkandidat André Pastorff. Gehl, dessen Konzepte Städte auf der ganzen Welt geprägt haben – von Kopenhagen bis New York – bringt wertvolle Impulse auch für kleinere Kommunen mit. Die Veranstaltung ist offen für Pressevertreterinnen und -vertreter und soll zugleich den Auftakt für einen breiteren Beteiligungsprozess in Glücksburg markieren.

Quelle: SSW