AfD: Migrationszahlen explodieren: 85 % mehr Asylanträge!

Während die Massenmedien größtenteils schweigen, setzt sich eine gigantische Migrationswelle nach Deutschland in Marsch: Im Januar und Februar 2023 stieg die Zahl der Asyl-Anträge in Deutschland gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 85 Prozent! 54.333 Personen stellten allein in diesen zwei Monaten einen Antrag. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Sorgen bereitet dabei auch der massive Anstieg der illegalen Migration über die sogenannte Ostroute (plus 141 Prozent), bei der die Migranten über Russland und Weißrussland in die EU gelangen. Aber auch über das Mittelmeer strömen die Massen ungehindert und unkontrolliert in unser Land. Am vorigen Samstag trafen innerhalb von 24 Stunden mehr als 2000 „Flüchtlinge“ auf Lampedusa ein. Diese dramatischen Zahlen sollten auch dem Letzten klarmachen: Wir brauchen endlich eine Wende in der Zuwanderungspolitik und müssen wieder Herr im eigenen Haus werden! Grenzen müssen geschützt, Anreize zur Migration drastisch reduziert und Abschiebungen konsequent vollzogen werden. Nichts davon tun die Bundesregierung und SPD-Innenministerin Faeser. Eine solche Wende gibt es nur mit der AfD!" Quelle: AfD Deutschland