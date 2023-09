AfD: Wir nehmen Kurs: auf die Landtage und Rathäuser

Es läuft gut für die AfD: Eine Ampelregierung, die nur mit sich selbst beschäftigt ist, eine CDU, die kein eigenes Profil mehr hat – und die zunehmende Erkenntnis in der Bürgerschaft, dass nur wir die Konzepte, die nötige Integrität und das Personal haben, um unser Land vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen.

Am Wochenende haben wir einmal mehr Gelegenheit, die guten Umfragewerte in ein Wahlergebnis umzumünzen: Im thüringischen Nordhausen geht es für unseren Kandidaten Jörg Prophet in die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters. Im Interview hat er uns berichtet, was ihn antreibt, was er für seine Stadt erreichen möchte – und was ihn noch heute an jenen Sozialismus erinnert, dem er einst den Rücken gekehrt hat.

Und auch die Landtagswahlen in Bayern und Hessen rücken näher. Der hessische Landtagswahlkampf ist vor allem durch eine Personalie eng mit der Bundespolitik verbunden: Innenministerin Nancy Faeser von der SPD tritt als Spitzenkandidatin an – und macht alles falsch, was man nur falsch machen kann. Wie das der AfD nutzt und warum die Hessen-CDU „von innen begrünt“ ist, berichtet uns Landesvorstands-Sprecher Andreas Lichert im Interview.





Quelle: AfD Deutschland