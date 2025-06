AfD-Fraktion kritisiert Warkens Versprechen an Bill Gates

Gestern traf sich Gesundheitsministerin Nina Warken mit Bill Gates und versprach diesem weitere deutsche Investitionen in die WHO und in die Global Health. Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD Bundestagsfraktion, Martin Sichert, teilt dazu mit: „Die Gesundheitsministerin der Bundesrepublik Deutschland hat einzig und allein dem deutschen Volk zu dienen – nicht den Interessen ausländischer Superreicher oder globaler Organisationen. Unser Gesundheitssystem leidet seit Jahren unter akuter Unterfinanzierung."

Sichert weiter: "Ein großer Teil der Krankenhäuser befindet sich in einer bedrohlichen wirtschaftlichen Schieflage. Gleichzeitig fehlen Hunderttausende Pflegekräfte, medizinische Fachangestellte sowie Zehntausende Ärzte. Was wir jetzt brauchen, ist ein klarer Fokus auf die Wiederherstellung und Stärkung unseres eigenen Gesundheitssystems. Die Mittel, die derzeit weltweit verteilt werden, müssen aus Sicht der AfD-Fraktion hier vor Ort investiert werden – zum Wohle der deutschen Bürger.“ Quelle: AfD Deutschland