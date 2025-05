Özdemir nennt gescheiterte Kanzlerwahl "Betriebsunfall"

Der geschäftsführende Agrar- und Forschungsminister Cem Özdemir (Grüne) hat auf eine schnelle Wiederholung der gescheiterten Kanzlerwahl im ersten Wahlgang gedrungen. "Ich hoffe, dass dieser Betriebsunfall schnell korrigiert werden kann durch einen späteren Wahlgang und dass sowohl die CDU/CSU als auch die SPD-Fraktion jetzt schnell klären, dass die Reihen geschlossen sind", sagte Özdemir der "Rheinischen Post".

Er habe nach dem gescheiterten ersten Wahlgang zur AfD-Fraktion geblickt. "Und die freuen sich natürlich", so der Grünen-Politiker. "Alle anderen haben jetzt keinen Grund, sich zu freuen. Wem etwas an diesem Land liegt, muss ein Interesse haben, dass Deutschland eine stabile Regierung bekommt. Dass das jetzt erst einmal nicht passiert ist, ist kein gutes Zeichen und kein guter Tag für Deutschland", erklärte der Grünen-Politiker.



Dass er vorerst weiter geschäftsführend im Amt sei, mache ihm gerade "die geringsten Sorgen, sondern ich mache mir Sorgen darüber, welches Bild wir nach innen und nach außen abgeben als Land", so Özdemir. "Das gab es bisher im Bund nicht. Das ist nicht gut."

