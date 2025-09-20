IG-Metall-Bezirkschef fordert Steuer auf Übergewinne in der Rüstungsindustrie

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, ein IG-Metall-Bezirkschef fordere eine spezielle Besteuerung übermäßiger Gewinne in der Rüstungsbranche. Ziel sei, außergewöhnliche Profite in Krisenzeiten stärker an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben zu beteiligen.

Die Gewerkschaft argumentiert demnach, dass die zuletzt deutlich gestiegene Nachfrage nach Rüstungsgütern außergewöhnliche Ertragschancen eröffne, die nicht allein unternehmerischer Leistung zuzuschreiben seien.

Eine befristete Zusatzbelastung könne aus Sicht der Befürworter zur Finanzierung von Infrastruktur, Bildung und Sicherheit beitragen. Kritiker warnen hingegen vor Standortnachteilen und verweisen auf langfristige Investitionszyklen sowie die Notwendigkeit planbarer Renditen für Kapazitätsaufbau und Forschung. Debattiert wird, wie eine „Übergewinn“-Definition rechtssicher gefasst und Doppelbelastungen vermieden werden könnten.

Quelle: ExtremNews