Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik IG-Metall-Bezirkschef fordert Steuer auf Übergewinne in der Rüstungsindustrie

IG-Metall-Bezirkschef fordert Steuer auf Übergewinne in der Rüstungsindustrie

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 06:52 durch Sanjo Babić
IG Metal (Symbolbild)
IG Metal (Symbolbild)

Lizenz: CC0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, ein IG-Metall-Bezirkschef fordere eine spezielle Besteuerung übermäßiger Gewinne in der Rüstungsbranche. Ziel sei, außergewöhnliche Profite in Krisenzeiten stärker an der Finanzierung öffentlicher Aufgaben zu beteiligen.

Die Gewerkschaft argumentiert demnach, dass die zuletzt deutlich gestiegene Nachfrage nach Rüstungsgütern außergewöhnliche Ertragschancen eröffne, die nicht allein unternehmerischer Leistung zuzuschreiben seien. 

Eine befristete Zusatzbelastung könne aus Sicht der Befürworter zur Finanzierung von Infrastruktur, Bildung und Sicherheit beitragen. Kritiker warnen hingegen vor Standortnachteilen und verweisen auf langfristige Investitionszyklen sowie die Notwendigkeit planbarer Renditen für Kapazitätsaufbau und Forschung. Debattiert wird, wie eine „Übergewinn“-Definition rechtssicher gefasst und Doppelbelastungen vermieden werden könnten.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte versen in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige