Schrang: Skandal-Polizei wählt Einheitsdemo-Teilnehmer aus

Der Publizist Heiko Schrang berichtet in seiner neusten Sendung von Schrang TV über seine Erlebnisse von der Demo zum Tag der Deutschen Einheit und schreibt dazu: "Schon vor der Demo zum Tag der Deutschen Einheit am Berliner Hauptbahnhof waren sich die Einheitsmedien einig, dass sich dort ausschließlich Rechtsextremisten versammeln werden. Mehr noch: Die Morgenpost hatte anscheinend sogar hellseherische Fähigkeiten indem sie bereits um 11:42 Uhr online titelte: „Rechte und Gegendemonstranten am Berliner Hauptbahnhof / mehr als 1000 Teilnehmer einer von Rechtspopulisten angemeldeten Demo versammelten sich – darunter waren viele Neonazis.“"

Schrang weiter: "Spannend dabei ist, dass zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Demo stattgefunden hat. Diese sollte nämlich erst um 14.00 Uhr beginnen. Tatsächlich begann sie aber um 15.30Uhr. Woher ich das weiß? Ich war selber vor Ort, um mir ein Bild davon zu machen, was an der Propaganda der gleichgeschalteten Medien dran ist. Was ich noch für ungeheuerliche Sachen erlebte, dazu mehr in der neuesten Sendung von Schrang TV. Weitere Themen sind: Statt mit den Bürgern den Tag der Deutschen Einheit zu feiern, zog Merkel es vor, mit Ihrem gesamten Kabinett nach Israel zu fliegen

Warum ist eigentlich der 03.10. auch Tag der offenen Moschee?

Obwohl es Tag der offenen Moschee war, warum waren dann nur die Hälfte der Moscheen offen?

Kommt ab nächstem Jahr noch der „Tag der Vielfalt“ dazu, wie gerade von den Migrationsverbänden gefordert wurde?

Quelle: Heiko Schrang

