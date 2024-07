Scholz bekräftigt Anspruch auf erneute Kanzlerkandidatur

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seinen Anspruch auf eine erneute Kanzlerkandidatur für die Sozialdemokraten bekräftigt. "Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden", sagte er am Mittwoch bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin.

Die SPD bezeichnete Scholz in diesem Zusammenhang als eine "sehr geschlossene Partei".



Wie seine Amtsvorgängerin Angela Merkel (CDU) beantwortet Scholz bei dem traditionellen Termin im Sommer vor der Hauptstadtpresse jedes Jahr Fragen zur Innen- und Außenpolitik. Besonders in Erinnerung bleibt weiterhin Merkels Sommerpressekonferenz im August 2015: Damals sagte sie ihren berühmten Satz "Wir schaffen das" im Hinblick auf die Flüchtlingskrise. Quelle: dts Nachrichtenagentur