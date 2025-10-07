Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
„Bereit für die Macht!“ – Kubitschek feuert AfD an

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 11:50 durch Sanjo Babić
Götz Kubitschek (2023) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Beim Preußenfest in Schnellroda forderte Verleger Götz Kubitschek laut Deutschlandkurier, die AfD solle sich konkret auf Regierungsübernahme vorbereiten. Der Auftritt war Teil eines politisch aufgeladenen Wochenendes, über das rechte und linke Publikationen seit Jahren kontrovers berichten.

Auf dem Gelände in Schnellroda sprach Götz Kubitschek von der Notwendigkeit, „Regierungsfähigkeit“ nicht nur zu proklamieren, sondern organisatorisch und personell vorzubereiten. Das Treffen inszeniert sich als Traditions- und Diskussionsformat, Kritiker sehen darin eine Bühne der Neuen Rechten.

Inhaltlich kreisten die Reden um Migration, innere Sicherheit und Kulturpolitik. Befürworter betonen den Anspruch, „bürgerliche Mehrheiten“ zu gewinnen; Gegner warnen vor der Normalisierung radikaler Positionen. Für die AfD bleibt die Frage, wie sie programmatische Zuspitzung mit Koalitionsfähigkeit verbindet.

