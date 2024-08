Rabieh und Ristau sollen BSW-Landesverband NRW führen

Amid Rabieh und Jan Ristau sollen Co-Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) in Nordrhein-Westfalen werden. Sie werden sich beim Gründungsparteitag des Landesverbands am 7. September in Bochum zur Wahl stellen, wie der "Spiegel" unter Berufung auf Parteikreise berichtet.

Auch Sahra Wagenknecht und der Generalsekretär der Bundespartei, Christian Leye, haben politisch ihre Heimat in Nordrhein-Westfalen. Der Jurist Rabieh war in der Vergangenheit in NRW in der Linken aktiv, seit Januar ist er stellvertretender BSW-Bundesvorsitzender. Ristau arbeitet als Rechtsanwalt in Düsseldorf, seine Kanzlei ist auf Steuerstrafrecht und Selbstanzeigen spezialisiert.



Bundesweit hat die Wagenknecht-Partei aktuell 839 Mitglieder, 113 davon an Rhein und Ruhr. Nordrhein-Westfalen wird damit der bislang mitgliederstärkste BSW-Landesverband. Günter Blocks soll den Angaben zufolge Landesgeschäftsführer werden - ebenfalls ein früherer Linken-Mann. Eyüp Yildiz, bis Juni in der SPD und Kommunalpolitiker in Dinslaken, und Anabella Peters, Mitarbeiterin von Generalsekretär Leye, stellen sich als Landesvizes zur Wahl. Als Schatzmeister steht der Wirtschaftsjurist Bartosch Lewandowski bereit.

Quelle: dts Nachrichtenagentur